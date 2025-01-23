В Калининграде во время благотворительного марафона собрали 3,4 млн руб.

В Калининграде в ходе ежегодного благотворительного марафона «Ты нам нужен» собрали 3,4 млн рублей для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Итоги марафона, как сообщает пресс-служба горадминистрации, подвели 22 января.

В 2024 году в рамках марафона было подано 50 заявок от родителей, детям которых нужна поддержка. Это на 11 больше, чем годом ранее. Семьям требовались курсы реабилитации для детей с ДЦП, поражением ЦНС и эпилепсией; приобретение специального питания при заболевании фенилкетонурией. Также в списке были заявки на приобретение инвалидных колясок, средств передвижения, автомобильного кресла, системы мониторинга глюкозы в крови.

«В марафоне приняли участие десятки предприятий, организаций, учреждений города. Сбор средств в помощь нуждающимся детям проходил во время спортивных, культурных и молодежных мероприятий. Всего провели 200 мероприятий, которые проходили с октября по декабрь 2024 года», — сообщили в администрации.

Организатором марафона в 2024 году выступал Калининградский благотворительный фонд «Берег надежды» при поддержке администрации городского округа.

Благотворительный марафон «Ты нам нужен!» проходит ежегодно с 2010 года. За 14 лет помощь получили более 500 детей с ограниченными возможностями здоровья, общая сумма пожертвований составила более 30 млн. руб.