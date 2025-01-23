В ФКР рассказали, почему с их баннеров исчезла фраза «по решению губернатора»

После ухода с поста губернатора Калининградской области Антона Алиханова с баннеров Фонда капитального ремонта исчезла надпись, сообщающая, что ремонт осуществляется «по решению губернатора Калининградской области». В этой фразе слово «губернатор» было заменено на «правительство». В ответе на запрос «Нового Калининграда» в ФКР сообщили, с чем связаны такие перемены.

«Формулировка на баннерах „при поддержке Правительства Калининградской области“ точнее отражает вклад участников процесса: губернатора Калининградской области, региональных министерств и подведомственных организаций», — пояснил заместитель гендиректора Фонда Денис Лещенко.