В ФКР рассказали, почему с их баннеров исчезла фраза «по решению губернатора»

В ФКР рассказали, почему с их баннеров исчезла фраза «по решению губернатора»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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После ухода с поста губернатора Калининградской области Антона Алиханова с баннеров Фонда капитального ремонта исчезла надпись, сообщающая, что ремонт осуществляется «по решению губернатора Калининградской области». В этой фразе слово «губернатор» было заменено на «правительство». В ответе на запрос «Нового Калининграда» в ФКР сообщили, с чем связаны такие перемены.

«Формулировка на баннерах „при поддержке Правительства Калининградской области“ точнее отражает вклад участников процесса: губернатора Калининградской области, региональных министерств и подведомственных организаций», — пояснил заместитель гендиректора Фонда Денис Лещенко.

Напомним, что при губернаторе Николае Цуканове на отремонтированных за счёт федеральных денег домах размещали таблички, указывающие, что ремонт там сделан «по поручению губернатора». При Антоне Алиханове «решение губернатора» или «субсидия губернатора» стали обозначать финансирование ремонта за счет областного бюджета, то есть налогоплательщиков из числа жителей Калининградской области.

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