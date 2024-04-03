«По решению губернатора»: как дома получают бюджетные миллиарды на капремонт

Фонд капитального ремонта регулярно рассказывает об очередных приведенных в порядок зданиях, которые ремонтировались «по решению губернатора Калининградской области». В 2024 году на ремонт таких зданий из областной казны выделено 1,4 млрд рублей. «Новый Калининград» разбирался, как может «простой смертный дом» войти в список тех, что ремонтируются по поручению за счет областного бюджета.



Баннеры на ремонтируемых домах с яркими фразами «работаем за счет средств областного бюджета по решению губернатора» можно встретить довольно часто. Фонд капремонта в своем телеграм-канале обозначает такие здания хэштегом #субсидиягубернатора. За последние два года в телеграм-канале можно найти несколько десятков подобных сообщений. В основном они касаются исторических домов и центральных улиц городов.

Эта история хоть и вызывают ассоциации с давним поручением экс-губернатора Николая Цуканова ремонтировать в первую очередь центральные улицы городов на так называемой «первой линии», все же существенно отличается от той ситуации. Во времена Цуканова ремонт велся в первую очередь за счет федеральных денег — Фонда содействия реформированию ЖКХ. Сейчас «решение губернатора» или «субсидии губернатора» означают финансирование ремонта за счет областного бюджета, то есть налогоплательщиков из числа жителей Калининградской области.

Участвуют ли собственники в софинансировании всех этих работ, или дом ремонтируется только за счет областного бюджета? Действительно ли лично губернатор принимает решение, что тот или иной дом будет ремонтироваться с привлечением областных средств? И как попасть в этот список? Ответ на первый вопрос оказался на поверхности. В конце марта на портале правовой информации появился приказ областного министерства строительства и ЖКХ № 25, который вносит поправки в «Краткосрочный план реализации на 2024 — 2026 годы региональной программы капремонта».

В этом плане, например, можно увидеть так называемые «ганзейские хрущевки», которые уже капитально ремонтировались к 2018 году. Причем в разделе «стоимость капитального ремонта» напротив строчек «средства собственников» и «средства муниципальных бюджетов» стоят прочерки. Финансирование предполагается выделять только из областной казны.



Всего в таблице под названием «Перечень многоквартирных домов, в отношении которых предусмотрено предоставление финансовой поддержки за счет областного бюджета» несколько десятков зданий из разных муниципалитетов. Некоторые планируется ремонтировать с привлечением денег местных бюджетов и собственников. Но в немалой части случаев расходы предусмотрены только за счет областной казны — где-то планируется привести в порядок фасад, крышу, в каких-то домах смонтировать архитектурную подсветку.

В краткосрочный план попал, в частности, дом по проспекту Мира, 50-56А, построенный в 1969 году. Фонд капремонта собирается разработать проектную документацию и сделать ремонт фасада и крыши, и все это обойдется областной казне в 52,878 млн рублей. Собственники и городской бюджет вкладывать при этом не должны — напротив строчек об их софинансировании стоят прочерки.

Дом по проспекту Мира, 50-56А

Почему повезло попасть в программу капремонта за счет областных денег именно этому относительно молодому дому (на фото сверху), построенному далеко не в довоенные времена, на первый взгляд, тоже вопрос. Но вполне очевидно, что он своим неказистым фасадом изрядно портит вид одного из центральных проспектов Калининграда. Тем более что соседний дом уже привели в порядок, и смотрится он неплохо.

Также в план министерства попал комплекс зданий на перекрестке улиц Озерова, Горького, Юношеской. На ремонт фасадов и крыши выделено 27,6 млн рублей. Опять же — из областного бюджета, без привлечение средств собственников.

Дома на

перекрестке улиц Озерова, Горького, Юношеской



В пресс-службе правительства Калининградской области «Новому Калининграду» рассказали, что формулировка «по решению губернатора Калининградской области» означает «проведение работ с привлечением средств областного бюджета».

«Благодаря финансовой поддержке из бюджета региона выполняются работы комплексного характера, включая квартальный капитальный ремонт, который решает проблемы не отдельных домов, а целых улиц городов и поселков, — сообщили в правительстве. — В случае предоставления финансовой поддержки из областного бюджета Фонд капитального ремонта как технический заказчик работ по капитальному ремонту при возможности синхронизирует реализацию работ с иными мероприятиями в районе, например с благоустройством территории».

При этом, как заверили в правительстве, финансовая поддержка в первоочередном порядке предоставляется на срочный ремонт дома, когда какой-либо из конструктивов находится в аварийном состоянии. Кроме того, исходя из степени технического износа в приоритетном порядке ремонтируют дома до 1945 года постройки.



«Средства областного бюджета в первостепенном порядке идут на те дома, чья очередь уже подошла. Так Фонд может отремонтировать большее количество домов в порядке очередности», — сообщили в пресс-службе.

По поручению губернатора Калининградской области за счет средств из областного бюджета продолжают формировать музейный квартал в Калининграде. На эти цели было выделено за 7 лет 690 млн рублей, причем большая часть из этих средств была направлена в 2018 году в рамках подготовки к Чемпионату Мира по футболу.

«Кроме этого, по решению губернатора Калининградской области Фонд капитального ремонта может заниматься квартальным капитальным ремонтом, формируя архитектурный облик целых улиц, — сообщили в пресс-службе. — Примеры можно увидеть в Черняховске, Советске, Железнодорожном. Финансирование направляется на дома, имеющие сильный износ конструктивов, высокую платёжную дисциплину его жителей и/или затрагивает элементы, влияющие на конструктивную безопасность и надежность здания». В Железнодорожном, например, за шесть лет в поселке отремонтировали 53 дома. Областной казне это обошлось в 328 млн рублей. 1 млн доплатил местный бюджет, 25 млн собрали с собственников.





Пос. Железнодорожный

«Финансовая поддержка из областного бюджета позволила передвинуть сроки проведения капремонта с более поздних на более ранние порядка 180 домов», — отметили в правительстве.

В общей сложности с 2017 по 2023 годы с привлечением средств областного бюджета Фонд капитально отремонтировал 596 многоквартирных домов. Общая стоимость — 5,1 млрд рублей, из них 3,9 млрд рублей — это средства бюджета региона.

На вопрос, кто именно принимает решение о включении дома в список счастливчиков, которым достанется субсидия губернатора, в пресс-службе правительства области сообщили буквально следующее:

«Подтверждается полнота собираемости взносов на капитальный ремонт. После рассмотрения вопроса о переносе срока капитального ремонта дома рабочей группой при министерстве строительства и ЖКХ, действующей на основании Постановления № 319, готовится доклад на имя губернатора. По итогам рассмотрения докладов соответствующим органам даются поручения о проработке вопроса проведения капремонта. Решение о возможности направления средств на объекты и в каком объеме принимается бюджетной комиссией при правительстве Калининградской области».

При этом в пресс-службе обратили внимание, что порядок предоставления средств из областного бюджета Фонду определен постановлением правительства области от 19.12.2014 № 854 и предложили самостоятельно ознакомиться с ним на сайте официальном правительства. «Новый Калининград» нашел это постановление на сайте и внимательно с ним ознакомился. Оказалось, что в документе, подписанном еще экс-губернатором Николаем Цукановым, деньги выделяются просто на основании того, что Региональный оператор (Фонд капремонта — прим. «Нового Калининграда») предоставляет в министерство строительства и ЖКХ соответствующий пакет документов.

Однако также мы нашли поправки в это постановление, опубликованные на портале правовой информации 28 марта 2024 года и подписанные и.о. губернатора Сергеем Елисеевым. Как раз в этом новом документе и появился пункт 2.1, перечисляющий основания для получения субсидий из бюджета:

«2.1. Субсидия предоставляется в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Калининградской области (далее — многоквартирные дома), соответствующих одному из следующих требований:

1) наличие в отношении многоквартирного дома заключения специализированной организации, отражающего состояние основных несущих конструкций здания, выводы которого подтверждают наличие факторов, воздействующих на несущую способность конструкций здания, которые не обеспечивают безопасность проживания граждан, при условии недостаточности средств на счете регионального оператора;

2) одним из собственников помещения в многоквартирном доме является ветеран Великой Отечественной войны;

3) собственниками помещений в многоквартирном доме накоплено до 15% от общей стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту;

4) одновременно с оказанием услуг и (или) выполнением работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее капитальный ремонт общего имущества) осуществляется выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к многоквартирному дому, и (или) территории муниципального образования Калининградской области;

5) наличие поручения губернатора Калининградской области о проведении капитального ремонта общего имущества».

Выходит, что конкретные критерии, прописывающие возможности домов претендовать на бюджетные деньги, появились только сейчас, хотя «субсидия губернатора» выделятся уже несколько лет. Кстати, на вопрос, действительно ли глава региона лично дает поручение о том, что тот или иной дом достоин получения бюджетных денег, и как попасть в этот список, в правительстве так и не ответили.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / Новый Калининград