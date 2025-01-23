Областные власти выдали разрешение на строительство храма в Гурьевске

Областные власти выдали разрешение на строительство храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Скоропослушница» в Гурьевске. Соответствующая информация размещена на сайте регионального министерства градостроительной политики.

Комплекс должен появиться на Пражском бульваре на земельном участке с кадастровым номером 39:03:060004:6474. Предполагается, что храм будет двухэтажным. Его общая площадь составит 441,13 кв. м.

Разрешение на строительство выдали ООО «СЗ «ССК Калининград». Документ компания получила 13 января. Храм необходимо построить до 13 января 2028 года.