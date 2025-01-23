Фонду капремонта урезали субсидию правительства на 316 млн рублей

Фонду капремонта урезали субсидию правительства на 316 млн рублей
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Фонду капремонта Калининградской области значительно урезали субсидию, выделяемую региональным правительством. О том, что в 2025 году она уменьшится на 316 миллионов рублей по сравнению с предыдущим годом, «Новому Калининграду» сообщил заместитель гендиректора ФКР Денис Лещенко, отвечая на официальный запрос.

«Субсидия правительства Калининградской области, выделенная на капитальный ремонт многоквартирных домов, в 2024 году составила 1,392 млрд руб., а в 2025 году составляет 1,076 млрд руб., — рассказал Лещенко. — Благодаря субсидии Правительства Фонд имеет возможность ремонтировать большее количество домов».

В сентябре прошлого года стало известно, что правительство области значительно сократило расходы на проекты, реализуемые Фондом за счет субсидии. Тогд же представители ФКР сообщили «Новому Калининграду», что их специалисты «не занимаются „украшательством“».

«Фонд восстанавливает техническую работоспособность конструктивных элементов многоквартирных домов: это крыши, фасады, фундаменты, подвалы, внутренние инженерные сети и лифты, — добавили представители Фонда. — Кроме того, благодаря поддержке и субсидии правительства Калининградской области Фонд имеет возможность формировать единую архитектурную среду и уделять внимание каждой детали».

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