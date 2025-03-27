В Калининграде спасли черепицу, которую разбивали во время капремонта (фото)

В Калининграде во время капремонта в доме довоенной постройки на перекрёстке улиц Коммунальной и Степана Разина рабочие снимали керамическую черепицу путём её сброса в мусорный контейнер. В этот процесс вмешался предприниматель Олег Бармин, увидевший видео процесса уничтожения черепицы в соцсетях. Как проходило спасение исторического стройматериала, он рассказал «Новому Калининграду».

«Я увидел это видео, сделал у себя пост, и в комментарии пришёл знакомый, знающий подрядчиков, — рассказал Бармин. — Мой коллега с ними связался, мы поговорили и договорились, что возьмём дополнительный персонал, который аккуратно сложит черепицу и спустит её вниз при помощи манипулятора. Так процесс и начался. Это было недёшево, но черепицу спасли».

Бармин отметил, что демонтированную черепицу, которой в регионе «всё меньше и меньше», он намерен перевезти в посёлок Заливное, где предприниматель ранее восстановил дом довоенной постройки. Там она какое-то время будет лежать на складе в ожидании нового хозяина. На текущий момент демонтаж закончен не полностью.

«Хочется хотя бы в нашей деревне сделать так, чтобы все домики восстанавливались в одном стиле. Если её обработать аккуратно, покрыть специальным водоотталкивающим составом, она прослужит ещё лет 50. Да и просто хотелось показать пример, что можно быть людьми, которые аккуратно относятся к вещам, которые невосполнимы. К слову, себестоимость работы по бросанию черепицы вниз и аккуратному спуску не сильно отличается, если это делают одни и те же люди», — добавил он.

Ранее Бармин стал свидетелем демонтажа черепицы с крыши кирхи Нойхаузена в Гурьевске. По его словам, там кровельный материал спасти не удалось.