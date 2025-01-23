Суд: экс-замминистра Попову обвинили в хищении более 2,8 млн рублей

Бывшего заместителя министра здравоохранения Калининградской области обвинили в хищении более 2,8 млн рублей. Об этом говорится в телеграм-канале Калининградского областного суда.

По версии следствия, в период с октября по декабрь 2020 года она вступила в сговор с начальником отдела по организационной и контрольной работе регионального минздрава и двумя другими лицами. Целью договорённости было трудоустройство одного из них в «Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области» на должность заместителя начальника отдела по работе с обращениями граждан. Отмечается, что «кандидат на работу» не намеревался осуществлять трудовые функции и исполнять должностные обязанности. Позже его «устроили» на полставки на должность ведущего юрисконсульта этого же отдела.

«В период с 16 декабря 2020 года по 24 сентября 2024 года с расчётных счетов учреждения на счета обвиняемого З. были осуществлены выплаты в сумме свыше 2 800 000 рублей, которыми П., Н., Г. и З. распорядились по своему усмотрению. Ущерб министерству здравоохранения Калининградской области причинён в особо крупном размере», — говорится в сообщении Облсуда.

Попову обвиняют в совершении тяжкого преступления, которое подразумевает наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Следователь также посчитал, что экс-замминистра может оказать давление на свидетелей, скрыть или уничтожить доказательства, предупредить неустановленных соучастников о поисковых мероприятиях, а также согласовать с ними порядок противодействия расследованию. Более того, по мнению стороны гособвинения, Попова имеет юридическое образование и знакома с правоохранительной системой Калининградской области.

Суд отправил её в СИЗО до 24 марта 2025 года. На рассмотрении также находится ходатайство об избрании меры пресечения для начальника отдела по организационной и контрольной работе минздрава. Двум другим обвиняемым суд уже избрал меру пресечения: одного отправил под стражу, второму запретил совершать определённые действия.

Правительство Калининградской области не стало комментировать уголовное дело, по которому арестовали бывшего замминистра здравоохранения региона.