Суд: экс-замминистра Попову обвинили в хищении более 2,8 млн рублей

Суд: экс-замминистра Попову обвинили в хищении более 2,8 млн рублей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Бывшего заместителя министра здравоохранения Калининградской области обвинили в хищении более 2,8 млн рублей. Об этом говорится в телеграм-канале Калининградского областного суда.

По версии следствия, в период с октября по декабрь 2020 года она вступила в сговор с начальником отдела по организационной и контрольной работе регионального минздрава и двумя другими лицами. Целью договорённости было трудоустройство одного из них в «Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области» на должность заместителя начальника отдела по работе с обращениями граждан. Отмечается, что «кандидат на работу» не намеревался осуществлять трудовые функции и исполнять должностные обязанности. Позже его «устроили» на полставки на должность ведущего юрисконсульта этого же отдела.

«В период с 16 декабря 2020 года по 24 сентября 2024 года с расчётных счетов учреждения на счета обвиняемого З. были осуществлены выплаты в сумме свыше 2 800 000 рублей, которыми П., Н., Г. и З. распорядились по своему усмотрению. Ущерб министерству здравоохранения Калининградской области причинён в особо крупном размере», — говорится в сообщении Облсуда.

Попову обвиняют в совершении тяжкого преступления, которое подразумевает наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Следователь также посчитал, что экс-замминистра может оказать давление на свидетелей, скрыть или уничтожить доказательства, предупредить неустановленных соучастников о поисковых мероприятиях, а также согласовать с ними порядок противодействия расследованию. Более того, по мнению стороны гособвинения, Попова имеет юридическое образование и знакома с правоохранительной системой Калининградской области.

Суд отправил её в СИЗО до 24 марта 2025 года. На рассмотрении также находится ходатайство об избрании меры пресечения для начальника отдела по организационной и контрольной работе минздрава. Двум другим обвиняемым суд уже избрал меру пресечения: одного отправил под стражу, второму запретил совершать определённые действия.

Правительство Калининградской области не стало комментировать уголовное дело, по которому арестовали бывшего замминистра здравоохранения региона.

Об аресте Анны Поповой стало известно днём 23 января. Её обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение — прим. «Нового Калининграда»).

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