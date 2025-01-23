В Калининграде взяли под стражу начальника отдела регионального минздрава

В Калининграде взяли под стражу начальника отдела по организационной и контрольной работе министерства здравоохранения Калининградской области. Согласно сайту минздрава, в этой должности на текущий момент числится Алексей Низола. Как сообщает пресс-служба Калининградского облсуда, чиновник проходит обвиняемым по делу о мошенничестве с фиктивным трудоустройством.
Центральным районным судом ему избран срок меры пресечения до 24 марта 2025 года.Ранее сообщалось, что Анну Попову, занимавшую пост заместителя министра здравоохранения Калининградской области, обвинили в хищении более 2,8 млн рублей. По версии следствия, в период с октября по декабрь 2020 года она вступила в сговор с начальником отдела по организационной и контрольной работе регионального минздрава и двумя другими лицами. Целью договорённости было трудоустройство одного из них в «Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области» на должность заместителя начальника отдела по работе с обращениями граждан.