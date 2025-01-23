В Калининграде взяли под стражу начальника отдела регионального минздрава

В Калининграде взяли под стражу начальника отдела по организационной и контрольной работе министерства здравоохранения Калининградской области. Согласно сайту минздрава, в этой должности на текущий момент числится Алексей Низола. Как сообщает пресс-служба Калининградского облсуда, чиновник проходит обвиняемым по делу о мошенничестве с фиктивным трудоустройством.

Центральным районным судом ему избран срок меры пресечения до 24 марта 2025 года.