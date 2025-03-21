Экс-замминистра здравоохранения области, обвиняемую в хищении, оставили под стражей

Суд продлил содержание под стражей экс-замминистра здравоохранения Калининградской области Анны Поповой, которую обвиняют в хищении бюджетных средств путем обмана. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.
Ранее постановлением Центрального районного суда с учетом апелляционного определения Поповой была избрана указанная мера пресечения на срок до 21 марта 2025 года. Следователь обратился в суд с ходатайством о продлении ранее избранной меры, ссылаясь на то, что срок расследования уголовного дела продлен, а необходимость в изоляции обвиняемой от общества не отпала. Она все так же может препятствовать расследованию, опасаясь сурового наказания, или скрыться.
Сама Анна Попова и её защитники возражали против продления срока содержания под стражей, просили избрать домашний арест. Однако суд посчитал доводы следствия обоснованными и продлил срок содержания обвиняемой под стражей до 24 мая. Постановление не вступило в законную силу.Об аресте Анны Поповой стало известно днём 23 января. Её обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Женщине вменяют хищение более 2,8 млн рублей. Ее взяли под стражу 23 января 2025 года. По версии следствия, в период с октября по декабрь 2020 года Попова вступила в сговор с начальником отдела по организационной и контрольной работе регионального минздрава и двумя другими лицами. Целью договорённости было трудоустройство одного из них в «Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области» на должность заместителя начальника отдела по работе с обращениями граждан.