Владельцы глэмпингов в Балтийске пожаловались властям на «стихийных» туристов

Все новости по теме: Туризм

Владельцы глэмпингов в районе Балтийска обратились к властям с просьбой помочь решить проблему со стихийно отдыхающими туристами. Об этом они сообщили на встрече с главой балтийской администрации Сергеем Мельниковым, сообщает телеграм-канал городского округа.

«По словам владельцев, стихийно отдыхающие туристы, нарушая закон, размещают свои автомобили в прибрежной зоне, разводят костры и засоряют прибрежную зону. Сергей Мельников на следующей неделе поручил провести совещание с представителями полиции, Росгвардии и Пожнадзора нашего округа. Совместно руководители будут определять, как эффективно изменить ситуацию», — говорится в сообщении.

Как напомнили власти Балтийска, в скором времени туристическо-рекреационные нестационарные комплексы должны появиться на территории Балтийской косы и в районе 10 км в поселке Павлово. «Обустроенные и безопасные места отдыха в этом районе смогут обеспечить безопасность отдыхающих и чистоту на побережье», — надеются в администрации округа.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter