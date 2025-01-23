Владельцы глэмпингов в Балтийске пожаловались властям на «стихийных» туристов

Владельцы глэмпингов в районе Балтийска обратились к властям с просьбой помочь решить проблему со стихийно отдыхающими туристами. Об этом они сообщили на встрече с главой балтийской администрации Сергеем Мельниковым, сообщает телеграм-канал городского округа.

«По словам владельцев, стихийно отдыхающие туристы, нарушая закон, размещают свои автомобили в прибрежной зоне, разводят костры и засоряют прибрежную зону. Сергей Мельников на следующей неделе поручил провести совещание с представителями полиции, Росгвардии и Пожнадзора нашего округа. Совместно руководители будут определять, как эффективно изменить ситуацию», — говорится в сообщении.

Как напомнили власти Балтийска, в скором времени туристическо-рекреационные нестационарные комплексы должны появиться на территории Балтийской косы и в районе 10 км в поселке Павлово. «Обустроенные и безопасные места отдыха в этом районе смогут обеспечить безопасность отдыхающих и чистоту на побережье», — надеются в администрации округа.