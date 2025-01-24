Погода в Калининграде 24 января

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Днём в пятницу, 24 января, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура будет в районе 4°C. Ветер, как обещают синоптики, будет южный, около четырёх метров в секунду. Атмосферное давление — 756 мм ртутного столба.

На побережье, на востоке и в центре региона днём ожидается температура +3°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно чуть теплее (до +2°C), а на востоке региона прохладнее (до 0°C). Ночью на территории всего региона ожидаются смешанные осадки.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в пятницу ждёт пасмурная погода с небольшим дождём. Утром температура в Калининграде будет в районе +1,6°C, днём поднимется до +3,6°C, а вечером опустится до +1,9°C. На протяжении дня прогнозируется юго-западный ветер, до 3 м/с. Влажность — на уровне 100%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о продолжении «весеннего» января и монотонной погоды за окном.

«Днём в Калининграде и области +2...+4°C, вечером +1...+2°С, облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер в течение суток южный/юго-западный, 4-8 м/с (на побережье в порывах до 10-12 м/с)», — добавляют синоптики.

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