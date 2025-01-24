«Весенний» январь: синоптики ожидают потепление и дожди на выходных

В конце недели поток южных воздушных масс, переносимый штормовыми циклонами над Атлантикой, принесёт в Калининградскую область плавное потепление. В пятницу днём осадков не ожидается, и «небо вполне может порадовать нас долгожданными прояснениями». Как сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в субботу и воскресенье регион ждёт пасмурная погода с дождём.

В пятницу утром возможен туман/дымка, без осадков. Днём в Калининграде и области ожидается +2...+4°C, вечером +1...+2°С, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер в течение суток южный/юго-западный, 4-8 м/с (на побережье в порывах до 10-12 м/с).

В субботу ночью +1...+3°C, пасмурно, во второй половине ночи/к утру начнутся слабые и умеренные дожди, которые сохранятся утром. Днём потеплеет до +4...+6°C, пасмурно, временами в Калининграде и области возможны небольшие дожди/морось. Вечером ещё потеплеет до +6...+8°C, пасмурно, осадки прекратятся. Ветер южный/юго-западный, 3-7 м/с.

В воскресенье в течение суток ожидается температура около +2...+6°C в Калининграде и области, преимущественно пасмурно, временами не исключены небольшие/умеренные дожди/морось по области. Ветер переменный, слабый (2-5 м/с).