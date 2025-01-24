«Весенний» январь: синоптики ожидают потепление и дожди на выходных

Все новости по теме: Стихия

В конце недели поток южных воздушных масс, переносимый штормовыми циклонами над Атлантикой, принесёт в Калининградскую область плавное потепление. В пятницу днём осадков не ожидается, и «небо вполне может порадовать нас долгожданными прояснениями». Как сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в субботу и воскресенье регион ждёт пасмурная погода с дождём.

В пятницу утром возможен туман/дымка, без осадков. Днём в Калининграде и области ожидается +2...+4°C, вечером +1...+2°С, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер в течение суток южный/юго-западный, 4-8 м/с (на побережье в порывах до 10-12 м/с).

В субботу ночью +1...+3°C, пасмурно, во второй половине ночи/к утру начнутся слабые и умеренные дожди, которые сохранятся утром. Днём потеплеет до +4...+6°C, пасмурно, временами в Калининграде и области возможны небольшие дожди/морось. Вечером ещё потеплеет до +6...+8°C, пасмурно, осадки прекратятся. Ветер южный/юго-западный, 3-7 м/с.

В воскресенье в течение суток ожидается температура около +2...+6°C в Калининграде и области, преимущественно пасмурно, временами не исключены небольшие/умеренные дожди/морось по области. Ветер переменный, слабый (2-5 м/с).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter