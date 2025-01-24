Региональный Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль

В 2024 году специалистами санитарно-карантинных пунктов пропуска в Калининградской области было досмотрено 429 626 прибывших из-за рубежа на наличие признаков инфекционных заболеваний. Это в 1,2 раза больше, чем в 2023-м, сообщает пресс-служба калининградского Роспотребнадзора.

«В целях предупреждения завоза и распространения инфекционных болезней проводится опрос и термометрия (с использованием тепловизионного оборудования) членов экипажей и пассажиров, прибывших в пункты пропуска из стран неблагополучных по опасным инфекционным болезням», — добавила пресс-служба.

В ведомстве также напомнили, что санитарно-карантинный контроль осуществляется в 16 пунктах пропуска, из которых девять — автомобильных и четыре — железнодорожных.