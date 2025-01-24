В Калининграде планируют обустроить новую базу коммунальной техники

В Калининграде планируют обустроить новую базу коммунальной техники
Фото: Telegram-канал главы администрации Калининграда Елены Дятловой
Все новости по теме: Коммунальные проблемы

В четвёртом квартале 2024 года Калининград получил из федеральной собственности три земельных участка на ул. Портовой общей площадью 11 611 кв. метров. МБУ «Чистота» планирует обустроить на этой территории базу для хранения техники. Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского совета депутатов.

«Планируется из этой точки также осуществлять уборку и содержание городских территорий. <...> Сейчас база расположена только на ул. Нарвской», — рассказал председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Сергей Радковский.

Также в рамках частичного исполнения договора пожертвования от резидента специального административного района на Октябрьском острове международной компании «Продимекс Фармлэнд Групп» Калининград получил подметально-уборочные машины, фронтальные погрузчики и навесное оборудование к ним на общую сумму 210,1 млн рублей. Всего договором предусмотрена передача городу 31 транспортного средства и 24 единиц оборудования на сумму 300 млн рублей. Срок исполнения — до 31 июля 2025 года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter