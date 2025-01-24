В Калининграде планируют обустроить новую базу коммунальной техники

В четвёртом квартале 2024 года Калининград получил из федеральной собственности три земельных участка на ул. Портовой общей площадью 11 611 кв. метров. МБУ «Чистота» планирует обустроить на этой территории базу для хранения техники. Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского совета депутатов.

«Планируется из этой точки также осуществлять уборку и содержание городских территорий. <...> Сейчас база расположена только на ул. Нарвской», — рассказал председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Сергей Радковский.

Также в рамках частичного исполнения договора пожертвования от резидента специального административного района на Октябрьском острове международной компании «Продимекс Фармлэнд Групп» Калининград получил подметально-уборочные машины, фронтальные погрузчики и навесное оборудование к ним на общую сумму 210,1 млн рублей. Всего договором предусмотрена передача городу 31 транспортного средства и 24 единиц оборудования на сумму 300 млн рублей. Срок исполнения — до 31 июля 2025 года.