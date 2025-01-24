Власти Калининграда готовы заплатить 6,7 млн за обработку зеленых зон от клещей

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В этом году МП «Чистота» потратит на акарицидную обработку территорий общего пользования 6,7 млн рублей. В настоящее время на площадке «РТС-тендер» объявлен аукцион по поиску подрядчика.

Максимальная цена контракта — 6 748 231,68 руб. Обработку от клещей необходимо будет провести на площади в 5,3 млн кв. м. — на уличных газонах, в скверах и зелёных зонах, детских и спортивных площадках, вдоль береговых полос городских водоёмов. Всего в списке указано 862 адреса. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 31 января, итоги аукциона будут подведены 5 февраля.

Как подчеркивают в горадминистрации, «контракт оплачивается только в случае предоставления справки из ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области“ об эффективности проведенных мероприятий».

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