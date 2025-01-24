В 2024 году выросло количество студентов и школьников в пригородных поездах

Количество студентов и школьников, воспользовавшихся льготным проездом в железнодорожном транспорте Калининградской области, в 2024 году выросло на 15,5%. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что за весь прошлый год в пригородных электричках перевезли 752 тыс. человек. Это на 15,45% больше, чем годом ранее. В 2023-м региональный ж/д транспорт по льготному тарифу перевёз 635,8 тыс. обучающихся.

«Из областного бюджета Калининградской пригородной компании (КППК) в 2024 году перечислено 23,17 млн. руб», — отметили областные власти.