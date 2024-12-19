В Калининграде сохранили скидки на проезд в электричках для обучающихся на 2025-й

В Калининграде сохранили скидки на проезд в электричках для обучающихся на 2025-й
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пригородные железнодорожные перевозки

В Калининградской области сохранили 50-процентные скидки на проезд в пригородных поездах для обучающихся. Соответствующую инициативу приняли депутаты Законодательного собрания региона на заседании 19 декабря.

Льготу установили до конца 2027 года. На эти цели правительство Калининградской области выделило 104,7 млн рублей. В 2025 году КППК в качестве компенсации направят 33,5 млн рублей, в 2026 — 34,9 млн рублей, в 2027 — 36,3 млн рублей. Замминистра развития инфраструктуры региона Елена Орлова отметила, что льготой с начала 2022 года и по сентябрь 2024-го воспользовались более 1,3 млн пассажиров.

Законопроект Орлова представила на заседании профильного комитета Заксобрания 11 декабря. Тогда депутаты рекомендовали парламенту принять инициативу сразу в двух чтениях.

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