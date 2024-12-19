В Калининграде сохранили скидки на проезд в электричках для обучающихся на 2025-й

В Калининградской области сохранили 50-процентные скидки на проезд в пригородных поездах для обучающихся. Соответствующую инициативу приняли депутаты Законодательного собрания региона на заседании 19 декабря.

Льготу установили до конца 2027 года. На эти цели правительство Калининградской области выделило 104,7 млн рублей. В 2025 году КППК в качестве компенсации направят 33,5 млн рублей, в 2026 — 34,9 млн рублей, в 2027 — 36,3 млн рублей. Замминистра развития инфраструктуры региона Елена Орлова отметила, что льготой с начала 2022 года и по сентябрь 2024-го воспользовались более 1,3 млн пассажиров.