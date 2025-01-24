Минэкпром выделил миллиард рублей БФУ на научно-образовательную инфраструктуру

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Областные власти предоставили БФУ им. Канта грант в размере миллиарда рублей на развитие научно-образовательной инфраструктуры. КГТУ на реализацию этой цели выделено 90 млн рублей. Соответствующий приказ размещен на сайте министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области.

Университеты признаны победителями отбора на получение гранта в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимися казенными учреждениями. Гранты выделяются на реализацию проектов по созданию или развитию научно-образовательной инфраструктуры на территории Калининградской области.

Приказ подписала министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Вероника Лесикова.

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