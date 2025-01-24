Горвласти оценили стоимость возвращения трамвая на проспект Победы

Власти Калининграда оценили, в какую сумму обойдётся городу возвращение трамвая на проспект Победы. Сразу несколько вариантов реконструкции с указанием их стоимости в пятницу, 24 января, озвучил в эфире «ГорПросвета» председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.

Романов отметил, что на сегодняшний день на проспекте Победы, на участке от капеллы Святого Адальберта до улицы Радищева практически отсутствуют тротуары, трамвайные пути деградировали и «нет организованности».

По мнению чиновника, для восстановления рельсо-шпальной решётки на двухкилометровом участке проспекта Победы от проспекта Мира до улицы Радищева необходимо изменить инженерную систему, получить технические условия и провести ещё ряд манипуляций, что приведет к тому, что «Калининград-ГорТранс» «выйдет за рамки капитального ремонта».

«Фактически это будет реконструкция объекта, — отметил Романов. — Стоимость объекта варьируется от 1,2 до 2 млрд рублей».

В том случае, если трамвайные пути протянут до улицы Брусничной, финансирование может удвоиться. Впрочем, как утверждает Романов, тут есть как минимум два варианта.

В первом случае можно уложиться в дополнительные 2,86 млрд рублей. Для этого проспект Победы придётся ужать до двух автомобильных полос и построить там выделенный трамвай (380 млн рублей), реконструировать мостовое сооружение через ручей Воздушный (210 млн рублей), закупить четыре вагона трамвая (640 млн рублей).

Второй вариант предполагает сохранение четырех полос автомобильного движения и строительство выделенки для трамвая (1,52 млрд рублей), изъятие земельных участков вместе с недвижимостью (1 млрд рублей), реконструкцию мостового сооружения через ручей Воздушный (210 млн рублей) и закупку трамваев (640 млн рублей). Общая стоимость второго варианта, по подсчётам специалистов мэрии, вырастает до 4,71 млрд рублей.

При этом Антон Романов утверждает, что тратиться горвласти на оба варианта развития трамвайного движения на проспекте Победы вряд ли будут, так как «значительного увеличения пассажиропотока на этом направлении не планируется».

Имеющийся Генплан, по словам чиновника, предусматривает демонтаж трамвайных путей от капеллы Святого Адальберта до улицы Радищева и сохранение экскурсионного сообщения от капеллы до ЦПКиО.