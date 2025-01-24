Мурашко: Калининградской области нужно развивать профилактическое направление

Калининградской области в рамках модернизации первичного звена здравоохранения нужно развивать профилактическое направление. Об этом заявил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пресс-конференции в пятницу, 24 января.



По словам Мурашко, амбулаторно-поликлиническое звено является ключевым, «в эту систему помощи сегодня вложено практически 3 миллиарда рублей». Как он утверждает, сейчас завершается период модернизации первичного звена и первый этап позволил приобрести 49 быстровозводимых объектов, отремонтировать 18 зданий и провести оснащение новым оборудованием и информатизацию.

«Надо отметить, что в рамках модернизации первичного звена произошла перезагрузка на профилактическое направление. К сожалению, могу отметить, что пока этот объем работы недостаточен», — заявил министр здравоохранения. Он также отметил: «Сегодня, к сожалению, пока смотрится 12−15 человек в день на приёме, хотя сегодняшняя технология позволяет увеличить количество осмотренных пациентов в именно профилактических подразделениях в несколько раз — до 5-6 раз можно увеличить совершенно чётко».

Кроме того, министр здравоохранения обратил внимание, что не все поликлинические подразделения находятся в «должном состоянии».