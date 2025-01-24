«Сверили часы»: как прошла встреча с министром здравоохранения РФ в Калининграде (фото)

В пятницу, 24 января, Калининградскую область с рабочим визитом посетил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он приехал по приглашению губернатора Алексея Беспрозванных, сообщила пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова. «Губернатор в прошлом году попросил сформировать группу из высококвалифицированных специалистов Минздрава РФ для проведения анализа системы здравоохранения, сегодня, по итогам проведенной работы, обсуждаются результаты и программа действий», — позже уточнила она.

«В Калининградской области я не в первый раз, регулярно здесь бываю. И хочу сказать, что изменения очевидны. В первую очередь мы начали разговор с того, что здесь появилось новое стационарное учреждение — онкологический центр, о котором мы мечтали. <...> Для того, чтобы этот центр был чётко работающим и оказывал помощь быстро, эффективно, используя самые современные протоколы, сегодня в команде работали специалисты федеральных центров из Санкт-Петербурга и Москвы, которые и ранее помогали, а на сегодня ещё раз сверили часы, что можно сделать», — отметил министр.

«Благодарен Михаилу Мурашко и его команде за визит, — написал Алексей Беспрозванных в своём Telegram-канале. — Работа длилась больше трёх месяцев, сегодня порядка трёх часов обсуждали результаты. <...> Проблемы теперь вижу не только визуально, но и в аналитике и цифрах. Работаем дальше совместно. Следуем приоритетам, основываясь на мнениях жителей и врачей. Отдельно введу замер удовлетворённости жителей в каждой точке контакта с системой здравоохранения».

Как сообщил губернатор, в ближайшие годы в регионе планируют реализовать 11 федеральных проектов. Речь о дополнительном оборудовании для операционных, перинатального центра, расширении женских консультаций, закупке автотранспорта для выездных осмотров, мерах для выявления диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

«Продолжим модернизацию первичного звена: ФАПы, амбулатории в малых городах и посёлках. На эти цели направят больше 4 млрд рублей», — пообещал глава региона.

В рамках визита в Калининградскую область Михаил Мурашко посетил несколько учреждений здравоохранения. Встреча с журналистами и персоналом в новой поликлинике на Сельме — в фоторепортаже Юлии Власовой.