Погода в Калининграде 25 января

Днём в субботу, 25 января, в Калининградской области ожидается облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура будет колебаться в пределах +6–8°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северный, около пяти метров в секунду. Атмосферное давление пониженное — 755 мм ртутного столба.

На побережье и на западе региона днем ожидает температура в пределах 4°C, в западной части области 3°C. Ночные температуры по региону — с перепадами: в прибрежных городах традиционно чуть теплее (до +3°C), а на востоке прохладнее (до −1°C). При этом на всей территории области ночью и днем ожидаются смешанные осадки.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в субботу ждёт пасмурная погода с дождём. Утром температура в Калининграде будет в районе +3,9°C, днём до +7,5°C, а вечером повысится до +8,3°C. На протяжении дня прогнозируется южный ветер, до 3 м/с. Влажность — на уровне 90%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о продолжении «весеннего» января и обещают, что в субботу будет еще теплее, чем накануне. «Адвекция тропического воздуха в южном секторе слабовыраженного волнового циклона с именем „Хейко“ к вечеру повысит температуру в Калининграде и области до +8...+10°С (!). Скорее всего, будет побит суточный рекорд максимальной температуры от 2002 года, который составляет всего +7,5°С! Правда, небо уже будет облачным, утром пройдет умеренный дождь, далее в течение дня будут возможны небольшие дожди/морось. Недолго мы радовались ясному небу», — отмечается в сообщении.