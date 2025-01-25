Опрос: российские студенты хотели бы после вуза получать зарплату в 97 тысяч

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После окончания вуза российские студенты хотели бы в среднем получать зарплату в 97 тыс. рублей и мечтают о накоплениях в 9 млн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос «Сберстрахования жизни».

Согласно результатам опроса, студенты в России рассчитывают стать финансово независимыми в 21 год, при этом 39% учащихся вузов уже считают себя таковыми. 80% опрошенных отметили, что финансовую независимость им в первую очередь даст достойная зарплата. 36% студентов связывают свое финансовое благополучие с открытием собственного дела. Каждому четвертому опрошенному (26%) для этого требуется рентная недвижимость, а 17% — инвестиции в акции и облигации, говорится в исследовании.

Исследование проводилось в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек. В опросе приняли участие 11 тыс. человек.

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