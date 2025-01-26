Физики БФУ нашли новый метод определения возраста янтаря

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Физики Балтийского федерального университета им. И. Канта впервые в мире использовали метод спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния света для определения возраста янтаря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ. 

Исследователи изучили 57 образцов янтаря из России, США, Доминиканской республики, Германии, Украины, Новой Зеландии, Мексики и Франции: от самых молодых до янтаря эры динозавров (триасовый период, около 200-220 млн лет). Благодаря разработанным оптическим сенсорам, ученые определили химический состав «солнечного камня» и оценили возраст окаменелых смол относительно друг друга. Для классификации ученые применяли алгоритмы машинного обучения.

«Мы кипятили образцы янтаря и получили вытяжки из них. С помощью оптических сенсоров зарегистрировали спектральные картины каждого образца и смогли расположить янтарь в соответствии с возрастом. Предложенный метод доказал свою результативность. Получены первые публикации по проекту. Поскольку радиоуглеродный анализ таких объектов возможен только для вмещающей породы окаменелых смол, дальнейшие разработки позволяют анализировать янтари напрямую. Для повышения точности в будущем мы также учтем такие важные факторы, как условия фоссилизации янтаря, особенности изменения его структуры при старении и прочее», — рассказал один из авторов исследования, старший научный сотрудник НОЦ «Фундаментальная и прикладная фотоника. Нанофотоника» БФУ им. И. Канта Андрей Зюбин.

Отмечается, что методику планируют отработать ещё на 70 образцах янтаря разного возраста.

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