Погода в Калининграде 26 января

Днём в воскресенье, 26 января, в Калининграде ожидается облачная погода, дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +6°C. Атмосферное давление — 752 мм, ветер южный, 3 м/с. Вероятность осадков — 91%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +7°C, умеренный дождь. На востоке области ожидается +6°C и небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье пасмурно, дымка. Температура утром, днём и вечером +5°C. Влажность составит 95%, давление — 757 мм.