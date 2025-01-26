Погода в Калининграде 26 января

Днём в воскресенье, 26 января, в Калининграде ожидается облачная погода, дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +6°C. Атмосферное давление — 752 мм, ветер южный, 3 м/с. Вероятность осадков — 91%.
На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +7°C, умеренный дождь. На востоке области ожидается +6°C и небольшой дождь.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье пасмурно, дымка. Температура утром, днём и вечером +5°C. Влажность составит 95%, давление — 757 мм.В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают: «Воскресенье вновь встречает нас пасмурным небом: влияние циклонов не оставляет нам шансов на прояснения в эти выходные. Сегодня в течение всех суток пасмурно, временами дожди, морось. Основные осадки стоит ждать в первой половине дня и вечером: судя по их смещению на радаре, на западе региона дожди будут идти практически весь день, восток региона затронет в меньшей степени. В общем, зонт сегодня явно не будет лишним! По температуре все так же тепло: +4...+7°С по области. Ветер переменный, слабый».