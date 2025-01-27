Погода в Калининграде 27 января

Днём в понедельник, 27 января, в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +7°C. Атмосферное давление — 752 мм, ветер южный, 4 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается до +6°C, на востоке области — так же. Ночью в приморских муниципалитетах похолодает до +5°C, в районах восточнее — до +3-4°C. При этом ночью в центральной и западной частях области ожидаются осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура утром +4,4°C, днём +7,1°C, вечером +5,8°C.