Погода в Калининграде 27 января

Погода в Калининграде 27 января
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Днём в понедельник, 27 января, в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +7°C. Атмосферное давление — 752 мм, ветер южный, 4 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается до +6°C, на востоке области — так же. Ночью в приморских муниципалитетах похолодает до +5°C, в районах восточнее — до +3-4°C. При этом ночью в центральной и западной частях области ожидаются осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура утром +4,4°C, днём +7,1°C, вечером +5,8°C.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что 27 января «утром +3...+5 °C, облачно с прояснениями и местами не исключен небольшой дождь/морось. Днем +4...+7°С, преимущественно облачно и без осадков. Вечером пасмурно и вероятны небольшие/умеренные дожди (особенно на западе области). Ветер ночью юго-западный, утром южный, к вечеру переменный на юго-восточный, умеренный (3-7 м/с)(ночью на побережье в порывах до 12-14 м/с). Атмосферное давление будет слабо понижаться».

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