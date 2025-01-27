Проект реконструкции аквариума в террариум в зоопарке не прошёл экспертизу

Проект реконструкции аквариума в террариум в Калининградском зоопарке не прошёл государственную экспертизу. Информация об этом содержится на сайте ГИС ЕГРЗ.
Заключение комиссии вынесли 24 января. Экспертной организацией выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Документацию для процедуры готовили московское ООО «Эксплуатация аквариумных сетей» и местное ООО «Балттрастсервис». Техническим заказчиком является МБУ «Управление капитального строительства», подведомственное городской администрации, застройщиком — сам Калининградский зоопарк.В феврале 2023 года областные власти выделили почти 16,2 млн рублей на софинансирование реконструкции аквариума в Калининградском зоопарке. Согласно постановлению за подписью Антона Алиханова, площадь реконструируемого объекта, который в итоге должен стать террариумом, составляет 107,7 кв. метров. Власти предполагали, что полная стоимость работ на объекте составит 92,66 млн рублей. Выделяемая региональным правительством субсидия должна была пойти только на разработку проектно-сметной документации.