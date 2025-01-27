Проект реконструкции аквариума в террариум в зоопарке не прошёл экспертизу

Проект реконструкции аквариума в террариум в Калининградском зоопарке не прошёл государственную экспертизу. Информация об этом содержится на сайте ГИС ЕГРЗ.

Заключение комиссии вынесли 24 января. Экспертной организацией выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Документацию для процедуры готовили московское ООО «Эксплуатация аквариумных сетей» и местное ООО «Балттрастсервис». Техническим заказчиком является МБУ «Управление капитального строительства», подведомственное городской администрации, застройщиком — сам Калининградский зоопарк.