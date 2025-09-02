Проект реконструкции аквариума под террариум в зоопарке прошёл госэкспертизу

Государственная экспертиза одобрила проект реконструкции аквариума под террариум в Калининградском зоопарке. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Процедура завершилась 1 сентября. Документацию для экспертизы подготовили компания «Батлтрастсервис» из Калининграда и «Эксплуатация аквариумных систем» из Москвы. В качестве экспертной организации выступило региональное ГАУ «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Указанный застройщик — Калининградский зоопарк, а технический заказчик — МБУ «Управление капитального строительства».Ранее директор учреждения Светлана Соколова говорила, что зоопарк надеется получить положительное заключение экспертизы в сентябре. Предполагается, что там в зимний период будут содержать крокодилов. «Мы очень надеялись, что дождемся ввода в эксплуатацию нового террариума, но, к сожалению, подрядчик никак не может сдаться на Госэкспертизе. Там уже буквально, насколько я знаю, осталось последний шаг сделать. В сентябре, надеюсь, мы получим положительное заключение», — говорила она.