Проект реконструкции аквариума под террариум в зоопарке прошёл госэкспертизу

Государственная экспертиза одобрила проект реконструкции аквариума под террариум в Калининградском зоопарке. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 1 сентября. Документацию для экспертизы подготовили компания «Батлтрастсервис» из Калининграда и «Эксплуатация аквариумных систем» из Москвы. В качестве экспертной организации выступило региональное ГАУ «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Указанный застройщик — Калининградский зоопарк, а технический заказчик — МБУ «Управление капитального строительства».