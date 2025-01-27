Калининградке хотят через суд запретить держать в квартире кошек

В Центральный районный суд поступил иск к калининградке, которая содержит многочисленное количество кошек в квартире на пятом этаже. Соседка, проживающая этажом ниже, требует запретить женщине держать животных, а также обязать ее провести дезинфекцию и дезинсекцию жилого помещения.

В иске уточняется, что ответчица содержит в жилом помещении пятиэтажного дома более восьми кошек. Животные справляют естественные нужды, едят и размножаются на тряпках, разложенных на бетонном полу квартиры. В жилище от стоит стойкий зловонный запах, который проникает и в подъезд. По этой причине жители всего подъезда лишены возможности проветривать свои квартиры, открывать окна в летнее время, сушить белье на балконах. По дому ползают тараканы из-за антисанитарии в квартире калининградки. При этом на замечания соседей и их предложения оплатить уборку, обработку помещения от тараканов, а также пристроить животных в добрые руки женщина реагирует агрессивно.

Жители дома обращались различные организации и инстанции, также в прокуратуру Центрального района, участковый пункт полиции с требованиями устранить нарушения, провести обследование подъезда и жилья соседки, провести дезинфекцию дома, однако никаких мер не принято, отмечает истица.

Женщина просит суд устранить нарушения санитарно-эпидемиологических, ветеринарно-санитарных правил, связанных с содержанием кошек в квартире, произвести дезинфекцию и дезинсекцию жилого помещения, обязать ответчицу освободить квартиру от животных и запретить ей в дальнейшем содержать любых животных. Иск принят к производству, назначено судебное заседание на 18 февраля.