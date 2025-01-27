В Калининградскую область не пустили партию томатов, зараженных тремя вирусами

Россельхознадзор предотвратил ввоз в Калининградскую область томатов, зараженных тремя видами вирусов. Собственником было принято решение о её уничтожении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на складе временного хранения ООО СВХ «Сириус» в партии томатов свежих (1,7 т) из Марокко обнаружено заражение карантинными заболеваниями — вирусом коричневой морщинистости плодов томата, вирусом мозаики пепино и вирусом пятнистого увядания томатов. Наличие заболеваний было подтверждено лабораторной экспертизой», — уточнили в Россельхознадзоре.

Владельцу груза было выдано соответствующее уведомление. В результате собственником было принято решение об уничтожении зараженной партии.

Как добавили в ведомстве, с начала 2025 года было выявлено уже 16 случаев заражения марокканских томатов данными вирусами. В общей сложности уничтожено 26,6 т овощей.