Россельхознадзор: в пяти районах области нарушали правила применения пестицидов

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Сельхозпроизводителям в пяти районах области объявлены предостережения за нарушение правил применения пестицидов и агрохимикатов при выращивании с/х продукции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Ведомство проанализировало сведения, внесенные в 2024 году в информсистему «Сатурн» юрлицами-сельхозпроизводителями, осуществляющими деятельность, связанную с применением пестицидов и агрохимикатов. Выявлено, что в Неманском, Черняховском, Озерском, Нестеровском и Полесском районах на посадках озимого ячменя, яровой пшеницы, яблонь, на посевах кукурузы, а также при протравливании семян озимой пшеницы данные вещества применялись с превышением допустимых норм. Кроме того, на посевах кукурузы, земляники, голубики, смородины использовались пестициды, использование которых для этих целей на территории России не регламентировано. 

Таким образом, при производстве сельскохозяйственной продукции хозяйствующие субъекты допустили нарушение регламентов применения пестицидов. В январе 2025 года им объявили предостережения о недопустимости подобных действий в будущем, отметили в Россельхознадзоре.

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