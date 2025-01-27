В Калининграде хотят установить льготы на парковках для ветеранов боевых действий

В Калининграде намерены установить льготное размещение автомобилей на муниципальных парковках для ветеранов боевых действий. Соответствующий проект решения опубликован на сайте городского совета депутатов.

Инициативу на рассмотрение вынес депутат Алексей Колобов. Согласно проекту решения, льготное пользование городским паркингом планируется предоставить ветеранам боевых действий. Отмечается, что это право не распространяется на места для размещения транспортных средств инвалидов, если ветеран боевых действий не является таковым.

Инициатива подразумевает введение прогрессивного тарифа за пользование муниципальной парковкой. Так, ветераны боевых действий освобождаются от платы за место в течение первых двух часов. Следующие два часа или повторный въезд на парковку и нахождение на ней в течение двух часов облагаются 50% от стоимости, далее — на общих основаниях.

Решение горсовета должно вступить после официального опубликования документа. Общественное обсуждение проекта продлится до 27 января. Контролировать исполнение решения будет председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Алексей Колодяжный.