В феврале горвласти намерены открыть шесть платных муниципальных парковок

В феврале горвласти намерены открыть шесть платных муниципальных парковок
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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В Калининграде в феврале намерены открыть первые в 2025 году платные муниципальные парковки. Четыре из них, как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе горадминистрации, заработают с 10 февраля, а еще две должны открыть 17 февраля.

С 10 февраля первые автомобили должны принять парковки на ул. Черняховского (60 мест), на ул. Генерал-лейтенанта Озерова (37 мест), на ул. Юношеской (37 мест) и на Ленинском проспекте, у «Дома искусств» (64 места). С 17 февраля, согласно графику, заработают две парковки на улице Железнодорожной по 72 и 56 мест.

На указанных парковках цена часа стоянки автомобиля весом до 3,5 тонн составит 70 рублей, а свыше 3,5 тонн — 120 рублей.

Ранее глава администрации города Елена Дятлова сообщала, что парковки заработают в феврале, однако чиновница не называла конкретные даты.

«Коллеги их ещё дооснащают, — заметила тогда Дятлова. — В первом квартале текущего года они заработают».

Напомним, что в начале ноября на двух муниципальных парковках Калининграда цены были снижены на 20 рублей. Теперь оставить свой легковой автомобиль там можно за 50 рублей в час (тарификация поминутная). В мэрии отмечали, что право пересматривать время от времени ценовую политику было прописано в решении Горсовета. В планах городских властей добиться 70% средней заполняемости муниципальных паркингов.

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