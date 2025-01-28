Погода в Калининграде 28 января

Погода в Калининграде 28 января
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Днём во вторник, 28 января, в Калининградской области ожидается пасмурная и временами дождливая погода при высоком для конца января плюсе. Портал Гидрометцентра России обещает, что в Калининграде воздух прогреется до +7°C, ветер ожидается юго-восточный, слабый, около трёх метров в секунду. Атмосферное давление — 750 мм ртутного столба.

По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дожди как днём, так и ночью во вторник стоит ожидать на всей территории области. На побережье и в восточной части области днём прогнозируют около +6°C, а в центральной части будет на градус теплее.

Ночная температура, судя по прогнозу, также будет плюсовой: на побережье до +5°C, а в центральной и восточной части области около +4°C.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион 28 января ждёт тёплая и дождливая погода. Утром температура в Калининграде обещают +6,1°C, днём она поднимется до +8,6°C, а вечером опустится до +6,9°C. В течение суток обещают слабый южный ветер, который во второй половине дня сменится юго-восточным. Влажность — на уровне 85%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» подтверждают прогнозы коллег. По данным метеомоделей, на которые они ссылаются, во вторник в течение суток в Калининграде и области будет +4...+7°C.

«Пасмурно, дымка и временами ожидаются дожди/морось (в особенности в ночные, утренние и вечерние часы), — добавляют представители паблика. — Ветер ночью и утром преимущественно южный, днём и вечером переменный на юго-восточный, слабый (3-5 м/с). Атмосферное давление продолжит слабо понижаться».



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter