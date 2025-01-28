Погода в Калининграде 28 января

Днём во вторник, 28 января, в Калининградской области ожидается пасмурная и временами дождливая погода при высоком для конца января плюсе. Портал Гидрометцентра России обещает, что в Калининграде воздух прогреется до +7°C, ветер ожидается юго-восточный, слабый, около трёх метров в секунду. Атмосферное давление — 750 мм ртутного столба.

По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дожди как днём, так и ночью во вторник стоит ожидать на всей территории области. На побережье и в восточной части области днём прогнозируют около +6°C, а в центральной части будет на градус теплее.

Ночная температура, судя по прогнозу, также будет плюсовой: на побережье до +5°C, а в центральной и восточной части области около +4°C.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион 28 января ждёт тёплая и дождливая погода. Утром температура в Калининграде обещают +6,1°C, днём она поднимется до +8,6°C, а вечером опустится до +6,9°C. В течение суток обещают слабый южный ветер, который во второй половине дня сменится юго-восточным. Влажность — на уровне 85%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» подтверждают прогнозы коллег. По данным метеомоделей, на которые они ссылаются, во вторник в течение суток в Калининграде и области будет +4...+7°C.

«Пасмурно, дымка и временами ожидаются дожди/морось (в особенности в ночные, утренние и вечерние часы), — добавляют представители паблика. — Ветер ночью и утром преимущественно южный, днём и вечером переменный на юго-восточный, слабый (3-5 м/с). Атмосферное давление продолжит слабо понижаться».