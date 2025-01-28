Из-за ОРВИ и гриппа приостановлен учебный процесс в ряде школ и детсадов области

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В Калининградской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. За прошедшую неделю он составил 12,5%. За медицинской помощью обратились 4166 человек. Показатель заболеваемости — 40,96 на 100 тысяч населения. Уровень госпитализаций больных с ОРВИ и гриппом вырос на 13,1%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«С целью ограничения распространения инфекции по состоянию на 27.01.2025 временно приостановлен учебный процесс в 5 классах 4 школ, в 4 группах 3 дошкольных учреждений, в одной школе (Озёрский муниципальный район)», — уточнили в ведомстве.

Также в сообщении отмечается, что за неделю в регионе лабораторно подтверждён еще 91 случай гриппа, он диагностирован у 39 взрослых и 52 детей. У 55 заболевших выявлена коронавирусная инфекция, показатель составил 5,35 на 100 тысяч человек. Это на 5% меньше по сравнению с предыдущей неделей. В подавляющем большинстве случаев заболевание протекает в форме ОРВИ, без поражения лёгких.

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