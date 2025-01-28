Черняховск рассматривают в качестве площадки съезда Союза архитекторов России

Черняховск в сентябре 2025 года может стать площадкой для проведения XVIII съезда Союза архитекторов России. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава администрации Черняховского округа Сергей Булычев. По словам Булычева, накануне в городе побывал президент Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов, народный архитектор РФ Николай Шумаков, целью которого было выяснить, готов ли муниципалитет справиться с задачей размещения как минимум сотни гостей.

«На подобных мероприятиях ежегодно собираются представители архитектурных сообществ всей страны, — пояснил Булычев. — Черняховск рассматривается как одно из возможных мест проведения съезда. Ориентировочно это будет в сентябре».

Николай Шумаков, по словам главы, совершил «разведку боем». Он прибыл со своими коллегами не по приглашению администрации, а по собственной инициативе.

«Николай Иванович посмотрел на город, оценил предполагаемые места размещения. Состав участников ориентировочно оценивается в сто человек, — продолжил Булычев. — На мой взгляд, он впечатлился и остался доволен. В общем, посмотрим».

Выбор в пользу Черняховска, как предположил Сергей Булычев, был сделан на основании того, что город является одним из получателей «золота» на премии «Архитектурное наследие»«.

«Думаю, что изменения, которые происходят в городе, на слуху», — заключил глава