Черняховск рассматривают в качестве площадки съезда Союза архитекторов России

Черняховск рассматривают в качестве площадки съезда Союза архитекторов России
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Черняховск в сентябре 2025 года может стать площадкой для проведения XVIII съезда Союза архитекторов России. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава администрации Черняховского округа Сергей Булычев. По словам Булычева, накануне в городе побывал президент Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов, народный архитектор РФ Николай Шумаков, целью которого было выяснить, готов ли муниципалитет справиться с задачей размещения как минимум сотни гостей.

«На подобных мероприятиях ежегодно собираются представители архитектурных сообществ всей страны, — пояснил Булычев. — Черняховск рассматривается как одно из возможных мест проведения съезда. Ориентировочно это будет в сентябре».

Николай Шумаков, по словам главы, совершил «разведку боем». Он прибыл со своими коллегами не по приглашению администрации, а по собственной инициативе.

«Николай Иванович посмотрел на город, оценил предполагаемые места размещения. Состав участников ориентировочно оценивается в сто человек, — продолжил Булычев. — На мой взгляд, он впечатлился и остался доволен. В общем, посмотрим».

Выбор в пользу Черняховска, как предположил Сергей Булычев, был сделан на основании того, что город является одним из получателей «золота» на премии «Архитектурное наследие»«.

«Думаю, что изменения, которые происходят в городе, на слуху», — заключил глава

Напомним, что золотой диплом от Союза архитекторов России Черняховск получил за проект реконструкции пешеходной улицы Калинина.

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