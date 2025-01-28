«Оголили полностью»: в администрации прокомментировали рубку на ул. Каменной (фото)

В Калининграде на улице Каменной сотрудники МБУ «Чистота» вырубили шесть взрослых деревьев, что, по мнению жителей, «почти полностью оголило улицу». Комментарий по этому поводу и ответ на него от представителей мэрии появился на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Обследованные деревья ослабленные и угрожают падением, — пояснили в мэрии. — В большинстве своём у них прикорневая гниль, усыхание кроны, суховершинность, а также поражение плодовыми телами грибов и омелой. Также на нашем сайте, по данной вами ссылке, есть проект компенсационного озеленения. Старые больные деревья заменят молодыми».

В горадминистрации добавили, что такие работы проводить в городе необходимо, «чтобы уменьшить количество деревьев, которые падают во время штормов, рвут провода, повреждают машины и угрожают жизни и здоровью людей».