«Оголили полностью»: в администрации прокомментировали рубку на ул. Каменной (фото)

«Оголили полностью»: в администрации прокомментировали рубку на ул. Каменной (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Все новости по теме: Вырубки зеленых зон

В Калининграде на улице Каменной сотрудники МБУ «Чистота» вырубили шесть взрослых деревьев, что, по мнению жителей, «почти полностью оголило улицу». Комментарий по этому поводу и ответ на него от представителей мэрии появился на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Обследованные деревья ослабленные и угрожают падением, — пояснили в мэрии. — В большинстве своём у них прикорневая гниль, усыхание кроны, суховершинность, а также поражение плодовыми телами грибов и омелой. Также на нашем сайте, по данной вами ссылке, есть проект компенсационного озеленения. Старые больные деревья заменят молодыми».

В горадминистрации добавили, что такие работы проводить в городе необходимо, «чтобы уменьшить количество деревьев, которые падают во время штормов, рвут провода, повреждают машины и угрожают жизни и здоровью людей».

В порубочном билете, выданном МБУ «Чистота», значится, что все шесть деревьев были клёнами (пять остролистных и один белый). Там же сообщается, что в течение года с момента вырубки город обязан произвести компенсационную высадку.

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