Калининградцу грозит срок за фиктивную регистрацию за деньги более 650 мигрантов

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В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Уголовное дело содержит 132 эпизода преступной деятельности мужчины. Полицейскими установлено, что в период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года он фиктивно поставил на учет свыше 650 мигрантов в квартирах нескольких жилых домов Калининграда за денежное вознаграждение. При этом ни один из них фактически не проживал по месту постановки на учет.

Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Судом ему были назначены штрафы в общей сумме около полутора миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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