В Ботаническом саду в Калининграде расцвели цветы (фото)

Безветренная и теплая погода, больше похожая на апрельскую, вызвала цветение растений в Ботаническом саду БФУ им. И. Канта. Об этом сообщается на сайте вуза.

«Подснежники проклюнулись уже пару недель назад, но они не цвели. Расцвели они именно сегодня! Весенник зимний тоже проснулся и расцвел на солнечных лужайках. На полтора месяца раньше расцвела Дафна. Очень удивил рододендрон ледебура, он уже цвел весной прошлого года, внезапно расцвел осенью полным цветом, никто не ждал, что он соберется цвести этой зимой!» — рассказала и. о. директора Ботанического сада Светлана Яковлева

Как отмечают в БФУ имени И. Канта, 28 января температура воздуха в Калининграде побила все рекорды — днем она достигала 13 градусов.