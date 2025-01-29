Прокуратура: в Полесском районе ребенок-инвалид год был лишен медпомощи и лекарств

В Полесском районе ребенок-инвалид получил жизненно необходимое лекарство только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В районную прокуратуру обратился местный житель по вопросу лекарственного обеспечения его сына, имеющего инвалидность. В ходе проведенной проверки было установлено, что еще в декабре 2023 года мужчина обращался в поликлинику Полесской ЦРБ к педиатру для получения рецепта для ребенка. Поскольку к полномочиям данного врача не относится выдача рецептов, отцу было отказано. При этом в нарушение требований закона педиатр не выдал направление к неврологу для получения направления на консультацию профильного специалиста в Детской областной больнице. В итоге ребенок-инвалид на протяжении года оставался без должной квалифицированной медицинской помощи и не был обеспечен необходимым лекарством.

По результатам проверки прокуратурой в адрес главного врача райбольницы внесено представление. После вмешательства ведомства ребенок-инвалид обеспечен лекарственным препаратом.