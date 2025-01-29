Прокуратура: в Полесском районе ребенок-инвалид год был лишен медпомощи и лекарств

Все новости по теме: Проверки

В Полесском районе ребенок-инвалид получил жизненно необходимое лекарство только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В районную прокуратуру обратился местный житель по вопросу лекарственного обеспечения его сына, имеющего инвалидность. В ходе проведенной проверки было установлено, что еще в декабре 2023 года мужчина обращался в поликлинику Полесской ЦРБ к педиатру для получения рецепта для ребенка. Поскольку к полномочиям данного врача не относится выдача рецептов, отцу было отказано. При этом в нарушение требований закона педиатр не выдал направление к неврологу для получения направления на консультацию профильного специалиста в Детской областной больнице. В итоге ребенок-инвалид на протяжении года оставался без должной квалифицированной медицинской помощи и не был обеспечен необходимым лекарством.

По результатам проверки прокуратурой в адрес главного врача райбольницы внесено представление. После вмешательства ведомства ребенок-инвалид обеспечен лекарственным препаратом.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter