Исследование: в Калининграде выросли продажи обручальных и помолвочных колец

Исследование: в Калининграде выросли продажи обручальных и помолвочных колец
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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В 2024 году жители Калининграда потратили в розничных магазинах более 43,6 млн рублей на покупку обручальных и помолвочных колец. Продажи главных свадебных украшений выросли на 60%, говорится в исследовании ювелирной компании Sokolov. 

Средний чек на обручальные кольца составил 24 668 рублей. Это на 35% больше, чем годом ранее. Сумма стала самой высокой по России. Расходы на обручальные кольца в Калининграде составили 28,1 млн рублей. Продажи помолвочных колец достигли 15,5 млн рублей, что на 21% выше, чем годом ранее. Средний чек на них по городу составил 17,5 тыс. рублей.

«В Год семьи россияне приобрели обручальных и помолвочных колец более чем на 4,7 млрд рублей. Традиционно пик продаж пришелся на летний период, а рост по сравнению с прошлым годом составил более 30%», — сообщила директор по продукту компании Елена Ракутина.

В апреле 2024 года обручальные кольца заняли 5 место в топе подорожавших непродовольственных товаров в Калининградской области. Цены выросли на 7,27%, уточнил Калининградстат.

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