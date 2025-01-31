Погода в Калининграде 31 января

Днем в пятницу, 31 января, в Калининградской области ожидается облачная погода, смешанные осадки. Максимальная температура воздуха составит +7°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 761 мм ртутного столба, ветер западный, слабый.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +7°C, ночью +5°C. На востоке области днём +4°C, ночью +1°C. По всей территории области — смешанные осадки (дождь со снегом).

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу пасмурно, дождь. Температура утром +2,7°C, днём +3,2°C, вечером +1°C. Атмосферное давление — 760 мм рт. ст. Влажность — 93%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», вместе с январем заканчивается и аномальное тепло: в пятницу регион окажется в зоне формирующегося над Прибалтикой циклона, который станет «переломным» фактором в характере погоды, постепенно снизится температура.

«В первой половине суток пятницы (ночь, утро-обед) по области +3...+6°C, после обеда и вечером похолодает до +2...+4°C (по области вечером до +1°C). В течение всех суток пасмурно, утром и днем ожидаются дожди, которые во второй половине дня и вечером по области уже могут переходить в дождь с мокрым снегом. Ветер ночью и утром южный/юго-западный (слабый), днем и вечером сменится на западный/северо-западный, усилится до 4-8 м/с (в порывах на побережье до 10-13 м/с)», — прогнозируют синоптики-любители.