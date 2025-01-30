Аномальное тепло заканчивается: региону прогнозируют похолодание с пятницы

Период существенного потепления, которое отмечалось в Калининградской области последние дни, завершается, уже завтра в регионе начнется постепенное понижение температур. Об этом сообщают эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Вместе с январем заканчивается и аномальное тепло: завтра наш регион окажется в зоне формирующегося над Прибалтикой циклона, который и станет „переломным“ фактором в характере погоды. Постепенно снизится температура: в первой половине суток пятницы по области +3...+6°C, после обеда и вечером похолодает до +2...+4°C. В течение всех суток пасмурно, утром и днем ожидаются дожди, которые во второй половине дня и вечером по области уже могут переходить в дождь с мокрым снегом», — отмечают метеорологи.

В выходные похолодание продолжится, хотя, как отмечается в сообщении, «температура днем все еще будет выше нормы: +1...+4°C, в ночь на воскресенье слабые заморозки, по области не исключены локальные заряды дождя/мокрого снега/крупы».