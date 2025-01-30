Калининградский зоопарк: у самки тапира начались проблемы с сердцем из-за петард

После новогодних праздников у самки тапира выявили проблемы с сердцем. По мнению ветеринаров Калининградского зоопарка, они возникли из-за стресса от громких звуков пиротехники, которую взрывали горожане, сообщает телеграм-канал зоосада.

«Проблемы у 18-летней самки тапира начались 3 января (ветеринары передают пламенный привет любителям петард). У совершенно здорового до этого момента животного внезапно появилась одышка. Оперативный осмотр и ЭКГ показали — серьёзнейшие проблемы с сердцем. Диагноз: тахикардия, признаки гипертрофии левого предсердия. С учетом того, что в это же время проблемы со здоровьем возникли еще у нескольких животных, скорее всего причина — стресс из-за резких громких звуков взрывов пиротехники», — отмечается в сообщении.

Теперь самку тапира Каплю держат на лекарствах. Ветеринары не дают никаких прогнозов.