В Калининграде наградили почетных доноров России

Торжественная церемония вручения государственной награды «Почетный донор России» состоялась 30 января в областном музыкальном колледже, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Нагрудные знаки получили 14 жителей Калининградской области.



«Получить знак могут безвозмездные доноры, осуществившие не менее 40 донаций цельной крови, или 60 донаций компонентов крови, — рассказали в министерстве. — В Калининградской области около 3 тысяч человек имеют звание „Почетный донор“. В целом в России это звание носят более 600 тысяч жителей».

Обладатели нагрудного знака «Почетный донор России» получают ежегодную выплату, размер которой с 1 января 2025 года составляет 18 207 рублей. Как отметили в минздраве, для оформления меры социальной поддержки жители региона могут оставить заявку на Станции переливания крови. Ее работники, в свою очередь, направят информацию в Центр социальной поддержки населения, который будет ежегодно перечислять средства на банковский счет.