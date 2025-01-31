Власти Калининграда сообщили о повышении платы за детский сад с 1 февраля

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С 1 февраля родительскую плату за детский сад в Калининграде повысят на 20%. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в пятницу, 31 января.

«С 1 февраля вынуждены повысить на 20% родительскую плату за детский сад до 3560 руб. 00 коп./мес., в группах кратковременного пребывания до 1005 руб. 00 коп./мес. Несмотря на рост цен на продукты, нам удавалось удерживать плату на протяжении 3 лет, соблюдая при этом все нормы и СанПиНы. 96% от неё идёт на организацию питания, а оставшиеся 4% на хозбыт нужды. То есть абсолютно все деньги направляются на содержание детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей, плата взиматься не будет. Кроме того, от родительской платы освобождены участники СВО и члены их семей, сохраняются льготы в 50% для одиноких родителей и многодетных семей из числа малоимущих.

Для снижения размера платы родителю, являющемуся получателем ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, необходимо обратиться к руководителю учреждения, которое посещает ребенок, с письменным заявлением.

Ранее в Калининградской области увеличили максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных детсадах. Плата за детский сад в Калининграде до этого составляла 2950 рублей.

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