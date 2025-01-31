Туроператор: на Куршскую косу не хотят возвращаться второй раз

Туристы, приезжающие в Калининградскую область во второй раз, не хотят снова посещать национальный парк «Куршская коса». Об этом журналистам сообщила Екатерина Гамбеева, возглавляющая офис по приёму в Калининграде компании Pegas Touristik. По мнению Гамбеевой, туристы голосуют в пользу гастрономических туров на восток региона.

«Тенденция к тому, что Куршская коса популярна, уже сходит на нет, — рассказала она. — Наши туристы сейчас больше уже ориентируются на экскурсионные программы на восток. К примеру, те же Неман и Советск. Они переориентируются. Им очень интересны развлекательные, а не природные туры. „Понарт“ сейчас прекрасно, я считаю, развит, сыроварня неманская „Рагнит“ с дегустацией. Им очень интересен именно этот колорит. И Куршская коса сейчас уже не в топе. Когда туристы приезжают в первый раз, то да, для них это бренд, они должны её посетить и увидеть. Но репитеры, то есть повторные туристы — нет».

Точку зрения Гамбеевой подтвердил и министр культуры и туризма Андрей Ермак, заявивший, что гастрономические туры сейчас «продаются просто на ура».

«Повторю ещё раз банальную мысль: туризм — это экономика не просто впечатлений, а экономика уникальных впечатлений. Люди хотят получить те впечатления, которые не получат ни в одном другом регионе. Соответственно, мы им должны эту возможность предоставить. Да, Куршская коса — это на 100% бренд для первого посещения. Когда человек приезжает первый раз, он будет стараться посетить Куршскую косу. Но второй, третий раз... Я просто логики даже не вижу в его потребительском поведении. Он увидел уже Танцующий лес, он был на смотровой на дюне „Эфа“. Даже если он не увидел высоту Мюллера, она где-то там у него осталась, еще можно съездить туда, подняться и посмотреть. Но смысл ему второй раз смотреть на тот же самый Танцующий лес или подниматься на дюну „Эфа“? Если он только прям такой созерцатель по жизни, тогда да, конечно, это возможно».

Туристы, как уверяет Ермак, возвращаются в одну и ту же точку только тогда, когда в регионе «больше нечего делать».