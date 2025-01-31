Дятлова: «Мне тоже не нравятся наши маршрутки»

Дятлова: «Мне тоже не нравятся наши маршрутки»
Фото: «Новый Калининград»
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Калининград пока не может отказаться от маршруток «из-за архитектуры улично-дорожной сети». Об этом рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова, отвечая на вопросы жителей города в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Мне тоже не нравятся наши маршрутки. Почему? Потому что маленькая пассажировместимость салона. Сложно пожилым жителям, мамам с детьми, потому что невозможно удобно провозить коляски. Почему мы окончательно не отказались от маршруток? Из-за архитектуры улично-дорожной сети Калининграда. Есть на сегодня такие участки наших дорог, где автобусы среднего и большого класса не могут зайти либо по радиусу разворота, либо по ширине проезжей части», — пояснила Дятлова.

Глава горадминистрации также призналась, что «искренне верит» в то, что «постепенно, делая реконструкцию участков дорог», Калининград всё же сможет отказаться от маршруток. «Они дают дополнительную нагрузку на улично-дорожную сеть, они вмещают меньшее количество пассажиров, они неудобны для маломобильных категорий и для пассажиров с детьми», — заявила сити-менеджер, добавив, что пока маршрутки для Калининграда — «вынужденная необходимость».

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