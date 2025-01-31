Власти Балтийска: из-за проблем с перевозчиком меняется расписание автобусов

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Власти Балтийска предупреждают местных жителей об изменении расписания движения общественного транспорта с 1 февраля. Корректировка затронет Балтийск, Приморск, поселки Дивное, Цветное, Парсуное и Тихореченское, отмечает телеграм-канал администрации городского округа.

«В связи с нехваткой водителей и изношенностью транспортного состава, ранее действующий перевозчик приостанавливает свою работу в нашем округе. В администрации будет объявлен конкурс на право осуществления пассажирских перевозок. Пока новый перевозчик не определен, предыдущий будет работать в округе с измененным расписанием. В Балтийске оно будет разниться в будни и выходные дни. Что касается Приморска и поселков Дивное, Цветное, Парусное и Тихореченское, туда общественный автобус будет ходить только по рабочим дням!» — уточняется в сообщении.

С новым расписанием можно ознакомиться по ссылке.

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