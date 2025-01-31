Эксперты: экскурсии в Калининграде зимой оказались самыми дешёвыми по России

Средняя цена индивидуальных и групповых экскурсий в Калининграде оказалась самой низкой в стране в январе. Об этом сообщили аналитики сервисов «Авито Путешествия» и «Авито Услуги».



Индивидуальные экскурсии стали самой популярной туристической услугой среди россиян в первой половине января. Дешевле всего они стоили в Калининградской области: средняя цена составила 1500 руб. По сравнению с этим же периодом прошлого года спрос на них увеличился на 66%, а предложение — на 47%. Самые высокие цены были зафиксированы на Камчатке — 10 000 руб.

Второй по популярности услугой в первой половине января стала организация рыбалки. Самые доступные цены предлагали путешественникам в Свердловской области (1000 рублей) и Крыму (2000 рублей).

Тройку лидеров в рейтинге туристических услуг замкнули групповые экскурсии. Интерес к этому формату досуга вырос на 94%, предложение — на 50%. Дешевле всего такие услуги стоили в Калининградской области и Крыму (по 1500 руб.). Самые высокие цены — в Камчатском крае (7500 руб.) и Сахалинской области (5000 руб.).